Для Росії НАТО як страх з дитинства – Зеленський

Президент Володимир Зеленський порівняв ставлення російської влади до НАТО як до застарілого страху з дитинства, ніби хтось страшний вийде з шафи та налякає.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна"

Деталі: На запитання, чому тема НАТО постійно викликає різку реакцію з боку російської влади, Зеленський провів паралель з дитинством та шафою: "На мій погляд, це як постійно говорити про застарілий страх із дитинства, що хтось страшний вийде вночі з шафи та налякає. Але в шафі нікого нема. Це просто шафа".

Пряма мова Зеленського: "Нема жодного сумніву в тому, що тема нашої активної ціннісної інтеграції в європейську та євроатлантичну спільноти дуже турбує росіян. Це, до речі, виглядає як якась нав’язлива ідея. Але якщо говорити об’єктивно, то всі формати навчань, які відбуваються за участі наших партнерів, опрацьовані не сьогодні й не вчора. Наприклад, навчання "Сі Бриз" проводяться ще з 1997 року. Хіба можна щодо цього використовувати термін "військове освоєння"? Це дуже дивно.

Бо це про історичний вибір України. Україна, як і будь-яка суверенна держава, самостійно обирає, як забезпечувати реалізацію власних національних інтересів. Особливо з точки зору безпеки. Це не підлягає сумніву. Можливо, хтось звик, що раніше було інакше. Але ще раз повторю ключове: суб’єктність держави, а Україна точно є суб’єктом глобальної політики, визначається чітким розумінням своїх інтересів і потреб та активною позицією з обстоювання цих інтересів".

Передісторія: 30 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що його турбує "початок військового освоєння української території" іноземцями.