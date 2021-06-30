Путін розхвилювався через "військове освоєння України"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його турбує "початок військового освоєння української території" іноземцями.

Джерело: пряма лінія з Путіним 30 червня

Пряма мова: "Мене турбує фундаментальна річ - початок військового освоєння української території, яка безпосередньо межує з нами - це створює для нас істотні проблеми у сфері безпеки. Це стосується реально вже життєвих інтересів Російської Федерації і народу Росії. І, звичайно, ось це викликає занепокоєння і про це ми повинні думати".

Деталі: Російський лідер заявив також, що Конституція України забороняє присутність іноземних військових баз на території країни.