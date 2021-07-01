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Через негоду низка потягів затримуються на декілька годин

Четвер, 1 липня 2021, 11:18

У зв'язку зі складними погодними умовами "Укрзалізниця" повідомляє про затримку 8 поїздів.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Зазначається, що затримуються такі поїзди:

  • №5 Ужгород — Херсон (на 3 години 34 хвилини);
  • 81 Ужгород — Київ (на 3 години 32 хвилини);
  • 50 Трускавець — Київ (на 3 години 6 хвилини);
  • №25 Рахів — Одеса (на 1 годину 50 хвилин);
  • 70 Львів — Маріуполь (на 1 годину 33 хвилини);
  • №1 Івано-Франківськ — Костянтинівка (на 1 годину 24 хвилини);
  • №11 Львів — Одеса (на 1 годину 22 хвилини);
  • №18 Ужгород — Харків (на 1 годину 14 хвилини).

Передісторія:

  • 30 червня у Львові пройшла сильна злива зі шквальним вітром 20 м/с, у місті повалені дерева, пошкоджені дахи, електротранспорт тимчасово не курсує.
  • 25 червня Львів також накривала сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.

Українська правда
Теми: Укрзалізницяпогодатранспорт


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