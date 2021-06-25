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На Львів налетіла буря: потоп і повалені дерева

П'ятниця, 25 червня 2021, 18:04
На Львів налетіла буря: потоп і повалені дерева

25 червня Львів накрила сильна буря з дощем, яка повалила десятки дерев, порвала електромережі і підтопила кілька вулиць.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий у Facebook, Zaxid.net

Деталі: Очевидці повідомляють також про пошкоджені дахи у різних районах Львова.

 

За оперативними даними міської ради, станом на 17:30 год у місті повалено 55 дерев, 6 поривів мереж електротранспорту, 5 електроопор, що впали, виявлено пориви на мережах Львівсвітла, підтоплення на вул. Сахарова і біля ТЦ "Магнус" вже сходять.

 

Зокрема, попадали дерева і на площі Ринок.

 

За інформацією "Львівелектротрансу", через вимкнення струму електротранспорт у місті не курсує. Прогнозують, що подачу струму відновлять лише після повного припинення негоди. Також потрібно буде очистити трамвайні колії і контактну мережу від повалених дерев.

 

За словами Садового, у місті почав роботу оперативний штаб з ліквідації наслідків негоди. Міські служби вже виїхали для ліквідації.

Мер просить при можливості залишатись вдома або у безпечних приміщеннях та уникати місць біля конструкцій та дерев.

Нагадаємо: Напередодні, 24 червня, у Львові спостерігалася рекордна за усі 75 років спостережень спека – плюс 32 градуси у тіні.

"Українська правда" в Threads

Теми: Львівпогоданадзвичайна подія
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