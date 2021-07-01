У Росії третій день поспіль рекорд смертей від COVID

За минулу добу в Росії від COVID-19 померли 672 людини, третій день поспіль б'ється добовий рекорд смертності в країні з початку пандемії.

Джерело: "Медуза" з посиланням на оперативний штаб по боротьбі з вірусом

Деталі: За весь час спостережень від COVID в Росії померли 135 886 осіб.

Станом на ранок 1 липня в країні виявлено 23 543 нових заражень.

У лідерах з регіонів залишаються Москва, Московська область і Санкт-Петербург.

Нагадаємо: 28 червня в Росії повідомили про померлих від коронавірусу 652 людини.