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Росія б’є рекорди за смертністю від коронавірусу

Субота, 26 червня 2021, 06:40
Росія б’є рекорди за смертністю від коронавірусу

За добу 24 червня у світі діагностували понад 408 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії Індії та Колумбії, а в Європі – Росія, Британія, Іспанія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 79 тисяч нових інфікувань, в Індії – понад 49 тисяч, а у Колумбії – майже 32 тисячі випадків.

Окрім того, понад 24 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині, а в Росії– понад 20 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходиться Індонезія.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія, за смертністю – Росія.

 

Україна серед країн світу займає 49 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 6 позицію.

У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 165 762 431 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 925 171 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: Більше 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за 24 червня, померли 98 пацієнтів. Число смертей четвертий день поспіль б'є рекорд за весь період пандемії.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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