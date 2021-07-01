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COVID у Києві: Одужали на 3 людини більше, ніж захворіли

Четвер, 1 липня 2021, 12:25
Фото КМДА

За добу 30 червня у столиці виявили 231 нового хворого на коронавірус, померли троє людей.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "231 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли троє людей".

Деталі: Серед нових хворих 153 жінки віком від 18 до 99 років, 68 чоловіків віком від 19 до 91 року, 4 дівчинки від 6 до 13 років та 6 хлопчиків від 4 до 17 років.

20 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (43), Дарницькому (42) та у Подільському (28) районах.

Загалом за період пандемії у столиці вже 214 019 підтверджених випадків коронавірусу, 5 194 хворих померли, подолали вірус 204 857 мешканців столиці , з них 234 за минулу добу. 

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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