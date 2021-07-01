Червень у Києві побив 10 температурних рекордів

Середньомісячна температура повітря червня у Києві склала +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Метеорологи підбили підсумки першого літнього місяця в столиці. З 23 по 26 червня було побито аж 10 температурних рекордів. Відмічено 6 днів з максимальною температурою повітря вище +30,0°С.

Найхолодніше у столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +7,4°С, а найспекотніше – 24 червня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +35,5°С.

Опадів у червні на проспекті Науки 37 випало 24 мм, або 32% кліматичної норми.

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