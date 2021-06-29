Синоптики розповіли, якої погоди чекати у липні

Погода у липні буде спекотною, з середньою температурою 20-25°, опади очікуються у межах норми.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Середня місячна температура передбачається 20-25°, в Карпатах 16-18°, що близько до кліматичної норми.

Місячна кількість опадів очікується 34-91 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-155 мм, що в межах кліматичної норми".

Деталі: Синоптики нагадали, що зазвичай у липні середня місячна температура повітря становить 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 1-9° тепла, на узбережжі морів 10-12°, на високогір’ї Карпат до 1° морозу, абсолютний максимум – 34-39° тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41°, в гірських районах 26-33°.

Середня місячна кількість опадів у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, у Карпатах 131-170 мм, на решті території країни 37-75 мм (на південному сході місцями 23-36 мм).