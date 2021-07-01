Путін і Лукашенко обговорили санкції і як їх подолати
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін 1 липня у телефонній розмові обговорили санкції проти цих країн.
Джерело: пресслужба самопроголошеного президента Білорусі
Деталі: Лукашенко і Путін обговорили економічну взаємодію в умовах введених санкцій: "Було підкреслено, що спільними зусиллями країни зможуть подолати виникаючі виклики та загрози".
Крім того, вони помыркували про відновлення транспортного сполучення між Білоруссю і Росією.
Зокрема, щодо зняття обмежень на пересування громадян через білорусько-російський кордон на автомобілі.
Путін і Лукашенко також домовлялися про відкриття більшої кількості рейсів "Бєлавіа" в Росію. Особливо на південь РФ - в Сочі, Краснодар і Анапу.
Повідомляється, що детально вони обговорили розвиток військово-технічного співробітництва в питаннях безпеки і домовилися про майбутні особистні контакти.
Також 1 липня вони візьмуть участь у Форумі регіонів Білорусі та Росії, який відбудеться онлайн.
Нагадаємо:
- 28 та 29 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Сочі зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому російські медіа оприлюднили відео, на якому поруч з очільниками держав присутній Микола Лукашенко.