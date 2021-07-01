Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Путін і Лукашенко обговорили санкції і як їх подолати

Четвер, 1 липня 2021, 13:04

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін 1 липня у телефонній розмові обговорили санкції проти цих країн.

Джерело: пресслужба самопроголошеного президента Білорусі

Деталі: Лукашенко і Путін обговорили економічну взаємодію в умовах введених санкцій: "Було підкреслено, що спільними зусиллями країни зможуть подолати виникаючі виклики та загрози".

Крім того, вони помыркували про відновлення транспортного сполучення між Білоруссю і Росією.

Зокрема, щодо зняття обмежень на пересування громадян через білорусько-російський кордон на автомобілі.

Путін і Лукашенко також домовлялися про відкриття більшої кількості рейсів "Бєлавіа" в Росію. Особливо на південь РФ - в Сочі, Краснодар і Анапу.

Повідомляється, що детально вони обговорили розвиток військово-технічного співробітництва в питаннях безпеки і домовилися про майбутні особистні контакти.

Також 1 липня вони візьмуть участь у Форумі регіонів Білорусі та Росії, який відбудеться онлайн.

Нагадаємо: 

  • 28 та 29 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Сочі зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому російські медіа оприлюднили відео, на якому поруч з очільниками держав присутній Микола Лукашенко.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоПутінсанкції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже плато: 1 липня в Україні зареєстрували 696 випадків COVID 

Головні новини четверга і ночі: ринок землі, законопроєкт про корінні народи

Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні – можливо, раніше за Безоса

В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Усі новини...
Лукашенко
330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"
Лукашенко дав пораду майбутньому президенту Білорусі: каже, бережи імідж
Білорусь: Tut.by видалив із соцмереж пости за півтора року через тиск влади
Останні новини
10:42
Україну накриють дощі і грози
10:40
"Лютий треш": у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 
10:36
Північна Македонія почне випускати паспорти з новою назвою країни
10:10
Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку
09:45
Сі Цзіньпін пригрозив за спроби залякати Китай: Розіб'ють голови
09:41
Агентство ЄС відправило підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю
09:20
Вакцину від COVID уже отримали понад 2 мільйони українців
09:16
Офіційний курс: гривня ослабла до євро і долара
08:59
Меркель востаннє на посаді канцлера летить до Британії
08:49
На сході з вечора – ще 15 порушень “тиші”, знову гаряче під Авдіївкою
Усі новини...