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Путін і Лукашенко обговорили санкції і як їх подолати

Четвер, 1 липня 2021, 13:04
Путін і Лукашенко обговорили санкції і як їх подолати

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін 1 липня у телефонній розмові обговорили санкції проти цих країн.

Джерело: пресслужба самопроголошеного президента Білорусі

Деталі: Лукашенко і Путін обговорили економічну взаємодію в умовах введених санкцій: "Було підкреслено, що спільними зусиллями країни зможуть подолати виникаючі виклики та загрози".

Крім того, вони помыркували про відновлення транспортного сполучення між Білоруссю і Росією.

Зокрема, щодо зняття обмежень на пересування громадян через білорусько-російський кордон на автомобілі.

Путін і Лукашенко також домовлялися про відкриття більшої кількості рейсів "Бєлавіа" в Росію. Особливо на південь РФ - в Сочі, Краснодар і Анапу.

Повідомляється, що детально вони обговорили розвиток військово-технічного співробітництва в питаннях безпеки і домовилися про майбутні особистні контакти.

Також 1 липня вони візьмуть участь у Форумі регіонів Білорусі та Росії, який відбудеться онлайн.

Нагадаємо: 

  • 28 та 29 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Сочі зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому російські медіа оприлюднили відео, на якому поруч з очільниками держав присутній Микола Лукашенко.

Українська правда

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Теми: ЛукашенкоПутінсанкції
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