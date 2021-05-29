Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина

Субота, 29 травня 2021, 21:34
Лукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина

28 та 29 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Сочі зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому російські медіа оприлюднили відео, на якому поруч з очільниками держав присутній Микола Лукашенко.

Джерело: Дождь, РИА Новости

Деталі: Протягом двох днів Путін з Лукашенком обговорювали транш для Білорусі, ситуацію з літаком Ryanair та допомогу Росії у поверненні з Європи білорусів, які застрягли в країнах ЄС через зупинку авіасполучення.

Найближчим часом Мінськ отримає від Москви другий транш позики у розмірі 500 мільйонів доларів з загального обсягу в 1,5 мільярди.

Водночас Лукашенко прибув до Сочі разом зі своїм молодшим сином Миколою, який також поспілкувався з Путіним

Нагадаємо:  У березні Олександр Лукашенко присвоїв своєму старшому синові Віктору звання генерал-майора запасу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: