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Лукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина

Субота, 29 травня 2021, 21:34

28 та 29 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів у Сочі зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, при цьому російські медіа оприлюднили відео, на якому поруч з очільниками держав присутній Микола Лукашенко.

Джерело: Дождь, РИА Новости

Деталі: Протягом двох днів Путін з Лукашенком обговорювали транш для Білорусі, ситуацію з літаком Ryanair та допомогу Росії у поверненні з Європи білорусів, які застрягли в країнах ЄС через зупинку авіасполучення.

Найближчим часом Мінськ отримає від Москви другий транш позики у розмірі 500 мільйонів доларів з загального обсягу в 1,5 мільярди.

Водночас Лукашенко прибув до Сочі разом зі своїм молодшим сином Миколою, який також поспілкувався з Путіним

Нагадаємо:  У березні Олександр Лукашенко присвоїв своєму старшому синові Віктору звання генерал-майора запасу.

Теми: ЛукашенкоПутінБілорусьРосія


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