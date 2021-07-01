Опозиція пояснила суть свого законопроєкту: Проти "зеленої олігархії"

Три опозиційні фракції – "Європейська солідарність", "Голос" та "Батьківщина" - подали на розгляд Верховної Ради спільний законопроєкт, який, як вони стверджують, направлений на боротьбу "із зеленою олігархією". Це альтернатива поданому раніше президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про деолігархізацію.

Джерело: сайт "ЄС"

Деталі: Номер проєкту - 5599-1. За словами його автора, нардепа від "ЄС" Миколи Княжицького, альтернативний законопроєкт від влади №5599 насправді надає Зеленському "надзвичайні повноваження одноосібно призначати "олігархами" всіх, хто йому заважає". Він, за словами опозиціонера, просто забороняє олігархам брати участь у приватизації, а тому змушує "домовлятися" з владою.

Натомість альтернативний законопроект опозиції, запевняє Княжицький, "абсолютно чітко вимагає від Антимонопольного комітету слідкувати за дотриманням законодавства". Тобто ті, хто його не дотримуються, за пропозицією Антимонопольного комітету підпадатимуть під спеціальну процедуру, яку проводитиме і контролюватиме Національне агентство із запобігання корупції.

Крім того, каже опозиціонер, альтернативний закон вимагатиме, щоб "телевізійні канали займали об’єктивну позицію", щоб люди знали, за чий кошт вони фінансуються, хто за цими телеканалами стоїть. "Щоб не мали вони права під доглядом авторитетних громадських організацій промивати мізки українським громадянам", – наголошує Княжицький.

Пряма мова: "Ми пропонуємо зробити такий закон, який справді позбавить Україну і олігархату, і корупції, і впливу цих людей на політику, політичні процеси, незаконного впливу на засоби масової інформації, на незаконне збагачення. Ми пропонуємо карати тих людей, які порушують українське законодавство. Сподіваємося і на підтримку суспільства, і на підтримку зали".

Більше деталей: Нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк запевняє, що його фракція долучилися до підготовки альтернативного законопроекту, бо "команда "Батьківщини" проти того, щоб олігархат керував державою".

Представник "Голосу" Роман Костенко каже, що його фракція подала у законопроєкт "ЄС" низку ініціатив щодо зміни антимонопольного і податкового законодавств. "Тому що ми вважаємо, що саме правоохоронні органи повинні боротися і мати достатньо для цього інструментів, щоб боротися з олігархами. Ми вважаємо, що той законопроект, який поданий президентом, він якраз і не визнає олігархами тих, хто є дійсно олігархами в цій країні", – наголошує Костенко.

Передісторія: 15 червня група народних депутатів з опозиційних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроект 5599-1 про деолігархізацію. Але його текст тоді ще не оприлюднили.

Серед його авторів народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Євросолідарність"), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько ("Батьківщина").

Альтернативний законопроєкт Зеленського про деолігархізацію передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями: бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим контролером суб'єкта господарювання та має активів, більш як на 1 мільйон прожиткових мінімумів.

Особам, які визнані олігархами, заборонять підтримувати грошима політичні партії та купляти об'єкти великої приватизації.