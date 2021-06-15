Опозиція подала альтернативний законопроєкт про деолігархізацію

Група народних депутатів з опозиційних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроект про деолігархізацію.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Йдеться про проект закону №5599-1 "Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу".

Його зареєстрували на сайті парламенту у вівторок 15 червня і передали на розгляд керівництву Ради.

Серед авторів законопроєкту народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Євросолідарність"), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров ("Голос"), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько ("Батьківщина").

Тексту законопроєкту на сайті Ради поки не оприлюднили.

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