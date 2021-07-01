Туреччина дала добро: у "Борисполі" почали реєстрацію на рейси в Анталію
В міжнародному аеропорту "Бориспіль" почали посадку на рейси в Анталію, які затримували через відсутність дозволу Туреччини.
Джерело: пресслужба аеропорту
Деталі: Зокрема, станом на 12:20 розпочата посадка на рейси до Анталії (Туреччина).
Йдеться про рейси PS 5335 Київ-Анталія а/к "МАУ" та PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ".
В терміналі аеропорту пасажири рейсу PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" очікують на посадку о 14:00.
Пасажири вечірнього рейсу PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" перебувають в готелі, їх виліт заплановано о 17:30.
Що було раніше: Зранку 1 липня стало відомо, що у "Борисполі" затримується виліт рейсів до Туреччини, бо країна не надає дозвіл.
Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.