Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина дала добро: у "Борисполі" почали реєстрацію на рейси в Анталію

Четвер, 1 липня 2021, 14:07
Туреччина дала добро: у Борисполі почали реєстрацію на рейси в Анталію

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" почали посадку на рейси в Анталію, які затримували через відсутність дозволу Туреччини.

Джерело: пресслужба аеропорту

Деталі: Зокрема, станом на 12:20 розпочата посадка на рейси до Анталії (Туреччина).

Йдеться про рейси  PS 5335 Київ-Анталія а/к "МАУ" та PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ".

В терміналі аеропорту пасажири рейсу PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" очікують на посадку о 14:00.

Пасажири вечірнього рейсу PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" перебувають в готелі, їх виліт заплановано о 17:30.

Що було раніше: Зранку 1 липня стало відомо, що у "Борисполі" затримується виліт рейсів до Туреччини, бо країна не надає дозвіл.

Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаБориспільаеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
Туреччина
Столтенберг про антитурецькі акції у Швеції: Це вигідно лиш тим, хто хоче розколу у НАТО
Генсек НАТО збирає Ердогана і прем’єра Швеції на зустріч у понеділок і бачить шанс на рішення
Зеленський перед самітом НАТО відвідає Туреччину – ЗМІ
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: