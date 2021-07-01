Туреччина дала добро: у "Борисполі" почали реєстрацію на рейси в Анталію

В міжнародному аеропорту "Бориспіль" почали посадку на рейси в Анталію, які затримували через відсутність дозволу Туреччини.

Джерело: пресслужба аеропорту

Деталі: Зокрема, станом на 12:20 розпочата посадка на рейси до Анталії (Туреччина).

Йдеться про рейси PS 5335 Київ-Анталія а/к "МАУ" та PS 5331 Київ-Анталія а/к "МАУ".

В терміналі аеропорту пасажири рейсу PS 6237 Київ-Анталія а/к "МАУ" очікують на посадку о 14:00.

Пасажири вечірнього рейсу PS 6233 Київ-Анталія а/к "МАУ" перебувають в готелі, їх виліт заплановано о 17:30.

Що було раніше: Зранку 1 липня стало відомо, що у "Борисполі" затримується виліт рейсів до Туреччини, бо країна не надає дозвіл.

Представники авіакомпаній повідомили, що рейси перенесені через відсутній дозвіл з боку Туреччини.