Нардепи повернули Нью-Йорк Україні
Четвер, 1 липня 2021, 14:36
Парламент підтримав постанову про перейменування смт Новгородське Донецької області у смт Нью-Йорк.
Джерело: засідання парламенту
Деталі: Постанову підтримали 301 нардеп. Проти висловився лише позафракційний Євгеній Шевченко, утримались 13 "слуг" та 12 з ОПЗЖ.
За законопроєкт голосували без обговорення.
Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.
Довідка: Селище було Нью-Йорком до 1951 року. Але радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно "не дуже по-російськи звучало", та також було співзвучне з американським Нью-Йорком.
Нагадаємо: Парламентський комітет підтримав постанову про перейменування смт Новгородське.
Українська правда