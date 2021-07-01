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Нардепи повернули Нью-Йорк Україні

Четвер, 1 липня 2021, 14:36
Нардепи повернули Нью-Йорк Україні
фото: facebook.com/Novgorodske

Парламент підтримав постанову про перейменування смт Новгородське Донецької області у смт Нью-Йорк.

Джерело: засідання парламенту

Деталі: Постанову підтримали 301 нардеп. Проти висловився лише позафракційний Євгеній Шевченко, утримались 13 "слуг" та 12 з ОПЗЖ.

За законопроєкт голосували без обговорення.

Подання про перейменування подала Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

Довідка: Селище було Нью-Йорком до 1951 року. Але радянська влада під час холодної війни вирішила перейменувати селище на Новгородське, оскільки воно "не дуже по-російськи звучало", та також було співзвучне з американським Нью-Йорком.

Нагадаємо: Парламентський комітет підтримав постанову про перейменування смт Новгородське.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаДонецька область
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