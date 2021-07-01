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На Донбасі поранили українського бійця

Четвер, 1 липня 2021, 14:40
На Донбасі поранили українського бійця

В результаті обстрілу бойовиків біля населеного пункту Широкине один військовослужбовець ООС отримав проникаючі осколкові поранення.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Деталі: 1 липня бойовики обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік Широкиного.

В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення.

Бійця транспортували до лікувального закладу.

Повідомляється, що стан пораненого – середньої тяжкості.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки – під обстріл потрапив приватний сектор.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею.
Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства.

Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі
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