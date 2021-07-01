На Донбасі поранили українського бійця
В результаті обстрілу бойовиків біля населеного пункту Широкине один військовослужбовець ООС отримав проникаючі осколкові поранення.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Деталі: 1 липня бойовики обстріляли позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів неподалік Широкиного.
В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав проникаючі осколкові поранення.
Бійця транспортували до лікувального закладу.
Повідомляється, що стан пораненого – середньої тяжкості.
Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки – під обстріл потрапив приватний сектор.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею.
Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства.
Ніхто з мирних жителів не постраждав.