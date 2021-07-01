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Незаконно відвідували Крим: прикордонники завернули п’ятьох росіян

Четвер, 1 липня 2021, 14:49

Під час оформлення іноземного судна у одному з Миколаївських портів прикордонники не пропустили в Україну п’ятьох росіян, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Повідомляється, що подія сталась в одному з Миколаївських морських торговельних портів. Там під час оформлення іноземного судна прикордонники виявили п’ятьох громадян, які кілька місяців тому незаконно відвідували півострів через пункт пропуску "Керч".

За порушення порядку в’їзду до окупованого Криму прикордонники не пустили іноземців до України. Їм також заборонили відвідувати Україну на три роки. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: кордонПрикордонна службаКрим


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