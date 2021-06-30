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Прикордонники заборонили в'їзд в Україну російському актору і шоумену

Середа, 30 червня 2021, 14:37

Прикордонники заборонили в'їзд на три роки російському акторові і телеведучому Оскару Кучері через незаконні відвідини окупованого РФ Криму.

Джерело: Державна прикордонна служба, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно ДПСУ: "Росіянин 1974 року народження прибув в Україну, маючи посвідку на проживання в нашій країні. Проте прикордонники встановили факти незаконного відвідування ним тимчасово окупованого Криму.

Сьогодні іноземець, який незаконно відвідував тимчасово окуповану територію України, залишав Україну рейсом "Київ-Варшава". Після оформлення його на виліт, прикордонники на три роки заборонили порушнику в’їзд на територію нашої держави, згідно з вимогами статті 13 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Деталі: У повідомленні ДПСУ традиційно не вказується ім’я чоловіка, який ортиав санкцію, але за даними УП це Оскар Кучера, який днями представляв в Одесі свій літературно-драматичний проект.

Зазначається, що Держприкордонслужба готує лист до підрозділу Державної міграційної служби з ініціативою анулювати іноземцю-порушнику посвідки, яка дає йому право на тимчасове проживання в Україні.

Українська правда
Теми: Росіясанкції


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