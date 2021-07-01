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Більше 170 млн витратять на гігантські флагштоки до 30-річчя незалежності

Четвер, 1 липня 2021, 15:43
Більше 170 млн витратять на гігантські флагштоки до 30-річчя незалежності

Мінімум 17 областей України планують встановити найвищі прапори до 30-річчя Незалежності України, що обійдеться у понад 170 мільйонів гривень з державного та місцевих бюджетів. 

Джерело: експертна організація StateWatch

Деталі: Організація посилається на систему Prozorro, повідомлення в місцевих ЗМІ та відповіді обласних державних адміністрацій

Ідея встановити такі прапори була озвучена на нараді в Офісі президента під головуванням Кирила Тимошенка. Тоді кожній ОДА доручили встановити найбільший державний прапор до річниці незалежності. 

Очікувана вартість втілення такого доручення становитиме 170,7 млн гривень. 

Це те, що змогли порахувати в StateWatch. 

Найдорожчим стане встановлення стели з державною символікою у Харкові. Там на будівництво флагштока та відновлення елементів благоустрою території зеленої зони вздовж Сергіївського майдану, від Соборного узвозу до вул. Полтавський Шлях планують витратити 24,5 млн грн. Зокрема, у 2021 році на цей проєкт хочуть витратити 10,4 млн грн з обласного бюджету. Решту коштів планують сплатити у наступному році. 

Після Харкова за вартістю встановлення прапора йдуть Бровари Київської області. Місту це обійдеться у 20,7 млн грн. Флагшток буде заввишки у 72 метра. 

У Вінницькій області хочуть встановити прапор за 15 млн, у Житомирській – за 13,8 млн. 

Водночас, Сумська, Тернопільська, Одеська та Херсонська області планують встановити такі прапори не за бюджетні кошти. 

Окрім того, у рідному місті президента, Кривому Розі, також хочуть встановити прапор, вартістю у 8,1 млн грн. Хоча, у 2018 році у Дніпрі вже встановили 72 метровий прапор. 

 
StateWatch

Нагадаємо: У столиці з 22 серпня майорить найбільший у державі прапор України.

Споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

"Українська правда" в Threads

Теми: символіка
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