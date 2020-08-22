У Києві до дня національного прапора підняли найбільший стяг в Україні
Субота, 22 серпня 2020, 20:41
У столиці з 22 серпня майорітиме найбільший у державі прапор України.
Джерело: пряма трансляція Української правди, міський голова Києва Віталій Кличко у Ютубі
Деталі: Розмір полотнища прапору — 16 на 24 метри. За словами Кличка, прапор можна буде побачити і вночі "практично з будь-якої точки міста".
Флагшток сягає висоти майже 90 метрів.
Пряма мова Кличка: "Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України. Один із головних символів держави".
Підйом найвищого і найбільшого прапора УкраїниОпубліковано Українська правда Субота, 22 серпня 2020 р.
Українська правда