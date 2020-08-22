Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві до дня національного прапора підняли найбільший стяг в Україні

Субота, 22 серпня 2020, 20:41
У Києві до дня національного прапора підняли найбільший стяг в Україні
фото: Ельдар Сарахман

У столиці з 22 серпня майорітиме найбільший у державі прапор України.

Джерело: пряма трансляція Української правди, міський голова Києва Віталій Кличко у Ютубі

 

Деталі: Розмір полотнища прапору — 16 на 24 метри. За словами Кличка, прапор можна буде побачити і вночі "практично з будь-якої точки міста".

Флагшток сягає висоти майже 90 метрів.

Пряма мова Кличка: "Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України. Один із головних символів держави".

Підйом найвищого і найбільшого прапора України

Опубліковано Українська правда Субота, 22 серпня 2020 р.

 
Ельдар Сарахман
 
Ельдар Сарахман

 
 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївВіталій Кличкосвяткування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
Усі новини...
Реклама: