У столиці з 22 серпня майорітиме найбільший у державі прапор України.

Джерело: пряма трансляція Української правди, міський голова Києва Віталій Кличко у Ютубі

Деталі: Розмір полотнища прапору — 16 на 24 метри. За словами Кличка, прапор можна буде побачити і вночі "практично з будь-якої точки міста".

Флагшток сягає висоти майже 90 метрів.

Пряма мова Кличка: "Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України. Один із головних символів держави".