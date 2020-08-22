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У Києві до дня національного прапору підняли найбільший стяг в Україні

Субота, 22 серпня 2020, 20:41

У столиці з 22 серпня майорітиме найбільший у державі прапор України.

Джерело: пряма трансляція Української правди, міський голова Києва Віталій Кличко у Ютубі

Деталі: Розмір полотнища прапору — 16 на 24 метри. За словами Кличка, прапор можна буде побачити і вночі "практично з будь-якої точки міста".

Флагшток сягає висоти майже 90 метрів.

Пряма мова Кличка: "Ми піднімаємо найвищий і найбільший прапор України. Один із головних символів держави".

Підйом найвищого і найбільшого прапора України

Опубліковано Українська правда Субота, 22 серпня 2020 р.

 
 

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличкосвяткування


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