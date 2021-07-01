Вдарила сумкою: на Потураєва у Раді кинулася скандальна Ірма Крат

У Верховній Раді на народного депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва під час брифінгу накинулася Ірма Крат, яка називає себе активісткою: вона вдарила його сумкою.

Джерело: пост нардепки від "Слуги народу" Тетяни Циби у Facebook

Пряма мова Циби: "На брифінгу у ВР незнайома жінка підійшла до Микити Потураєва, запитала, чи він зі "Слуги Народу" і… дала йому кулаком в обличчя. Після цього розпочала власний брифінг щодо неприпустимості продажу землі. До честі Микити, він поводив себе дуже стримано, прикривав обличчя, жінку не штовхав і не ображав".

Деталі: Циба обурилася, що згадана жінка акредитована у ВР як журналіст, а реальні журналісти після інциденту брали коментарі "у цієї неадекватної особи".

Нападницею була скандальна "активістка" Ірма Крат. Мотиви її дій не відомі.

Жінку вивели з кулуарів парламенту правоохоронці.

Довідка: У квітні 2015 року у Слов'янську сепаратисти нібито захопили Ірму Крат, але донецька обласна міліція не знайшла підтверджень цього. Натомість Крат виходила на брифінг із представниками "народного ополчення Донбасу" у Слов’янську і робила заяви, вигідні російській пропаганді.

Російські ЗМІ називали Крат представницею "жіночої сотні Майдану" та членом "Правого сектора", хоча це не відповідало дійсності.

У вересні 2015 року Крат звинуватила тодішнього президента Петра Порошенка у тому, що він нібито відрядив до неї у коханці співробітника СБУ.