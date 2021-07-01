Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вдарила сумкою: на Потураєва у Раді кинулася скандальна Ірма Крат

Четвер, 1 липня 2021, 17:44
Фото з Facebook Tanya Tsyba

У Верховній Раді на народного депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва під час брифінгу накинулася Ірма Крат, яка називає себе активісткою: вона вдарила його сумкою. 

Джерело: пост нардепки від "Слуги народу" Тетяни Циби у Facebook

Пряма мова Циби: "На брифінгу у ВР незнайома жінка підійшла до Микити Потураєва, запитала, чи він зі "Слуги Народу" і… дала йому кулаком в обличчя. Після цього розпочала власний брифінг щодо неприпустимості продажу землі. До честі Микити, він поводив себе дуже стримано, прикривав обличчя, жінку не штовхав і не ображав". 

Деталі: Циба обурилася, що згадана жінка акредитована у ВР як журналіст, а реальні журналісти після інциденту брали коментарі "у цієї неадекватної особи". 

Нападницею була скандальна "активістка" Ірма Крат. Мотиви її дій не відомі.

 

Жінку вивели з кулуарів парламенту правоохоронці.

Довідка: У квітні 2015 року у Слов'янську сепаратисти нібито захопили Ірму Крат, але донецька обласна міліція не знайшла підтверджень цього. Натомість Крат виходила на брифінг із представниками "народного ополчення Донбасу" у Слов’янську і робила заяви, вигідні російській пропаганді.

Російські ЗМІ називали Крат представницею "жіночої сотні Майдану" та членом "Правого сектора", хоча це не відповідало дійсності. 

У вересні 2015 року Крат звинуватила тодішнього президента Петра Порошенка у тому, що він нібито відрядив до неї у коханці співробітника СБУ.

Олена Рощенко, УП
Теми: Верховна Радаскандал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже плато: 1 липня в Україні зареєстрували 696 випадків COVID 

Головні новини четверга і ночі: ринок землі, законопроєкт про корінні народи

Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні – можливо, раніше за Безоса

В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Усі новини...
Верховна Рада
Тимошенко розсмішила Раду заявою про себе і олігархів
Расистський скандал: у партії Порошенка вимагають звільнення Ткаченка
Рада ухвалила закон про корінні народи, що розізлив Путіна
Останні новини
10:42
Україну накриють дощі і грози
10:40
"Лютий треш": у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 
10:36
Північна Македонія почне випускати паспорти з новою назвою країни
10:10
Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку
09:45
Сі Цзіньпін пригрозив за спроби залякати Китай: Розіб'ють голови
09:41
Агентство ЄС відправило підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю
09:20
Вакцину від COVID уже отримали понад 2 мільйони українців
09:16
Офіційний курс: гривня ослабла до євро і долара
08:59
Меркель востаннє на посаді канцлера летить до Британії
08:49
На сході з вечора – ще 15 порушень “тиші”, знову гаряче під Авдіївкою
Усі новини...