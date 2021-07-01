Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посольство США вітає перейменування українського міста на Нью-Йорк

Четвер, 1 липня 2021, 18:46

Посольство США в Україні привітало мешканців Нью-Йорка Донецької області із поверненням історичної назви. 

Джерело: Посольство США в Україні

Дослівно: "Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна нагода відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!"

Що передувало: Парламент підтримав постанову про перейменування смт Новгородське Донецької області у смт Нью-Йорк.

Українська правда
Теми: Донецька областьСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Майже плато: 1 липня в Україні зареєстрували 696 випадків COVID 

Головні новини четверга і ночі: ринок землі, законопроєкт про корінні народи

Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні – можливо, раніше за Безоса

В ООН визнали рекордно спекотну температуру в Антарктиді — більше 18 градусів

Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

МОЗ очікує отримати в липні вакцину Moderna

Усі новини...
Донецька область
Нардепи повернули Нью-Йорк Україні
Війна на сході: збройні формування РФ продовжують обстрілювати позиції ЗСУ
Ексдепутата на Донеччині засудили за проведення псевдореферендуму
Останні новини
10:42
Україну накриють дощі і грози
10:40
"Лютий треш": у Раді обурилися підборами жінок на військовому параді 
10:36
Північна Македонія почне випускати паспорти з новою назвою країни
10:10
Знищення біорізноманіття коштуватиме світу 2,7 трильйона доларів щороку
09:45
Сі Цзіньпін пригрозив за спроби залякати Китай: Розіб'ють голови
09:41
Агентство ЄС відправило підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю
09:20
Вакцину від COVID уже отримали понад 2 мільйони українців
09:16
Офіційний курс: гривня ослабла до євро і долара
08:59
Меркель востаннє на посаді канцлера летить до Британії
08:49
На сході з вечора – ще 15 порушень “тиші”, знову гаряче під Авдіївкою
Усі новини...