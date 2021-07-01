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Посольство США вітає перейменування українського міста на Нью-Йорк

Четвер, 1 липня 2021, 18:46
Посольство США вітає перейменування українського міста на Нью-Йорк

Посольство США в Україні привітало мешканців Нью-Йорка Донецької області із поверненням історичної назви. 

Джерело: Посольство США в Україні

Дослівно: "Вітаємо жителів Нью-Йорка Донецької області з поверненням до історичної назви свого міста завдяки міжфракційному консенсусу у Верховній Раді України! Ще одна нагода відзначити наші тісні зв’язки. Ми великі шанувальники вашого нового/старого імені!"

Що передувало: Парламент підтримав постанову про перейменування смт Новгородське Донецької області у смт Нью-Йорк.

Українська правда

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Теми: Донецька областьСША
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