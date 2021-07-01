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Через обстріл бойовиків в Авдіївці згорів будинок

Четвер, 1 липня 2021, 20:29

Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки – під обстріл потрапив приватний сектор.

Джерело: сторінка Операції Об'єднаних сил у Facebook

Дослівно :"Окупанти стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 122мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею.

Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства".

 

Деталі: Ніхто з мирних жителів не постраждав.

 

Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Теми: АвдіївкаДонецька областьДонбасООСбойові дії


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