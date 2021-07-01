Через обстріл бойовиків в Авдіївці згорів будинок
Четвер, 1 липня 2021, 20:29
Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки – під обстріл потрапив приватний сектор.
Джерело: сторінка Операції Об'єднаних сил у Facebook
Дослівно :"Окупанти стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 122мм артилерійських систем та мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок обстрілу постраждало кілька приватних осель місцевих мешканців. Один будинок зруйновано пожежею.
Мінами та снарядами пошкоджені прилеглі домогосподарства".
Деталі: Ніхто з мирних жителів не постраждав.
Про порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.