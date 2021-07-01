Австрія та Нідерланди відкрилися для туристів з України, щеплених від коронавірусу

Австрія та Нідерланди з 1 липня дозволили в'їзд вакцинованим українцям із туристичною метою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter голови МЗС України Дмитра Кулеби та сайт МЗС.

"Відсьогодні для українців відкрилася Австрія. За умови повної вакцинації за 14+ днів до подорожі в’їзд вільний", - написав Кулеба.

#ВакцинуйсяТаМандруй ✈️



Відсьогодні для українців відкрилася Австрія 🇦🇹



За умови повної вакцинації за 14+ днів до подорожі в’їзд вільний. Детальна інформація — вже на карті МЗС: https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

До Австрії можливий в’їзд без реєстрації та без карантину з сертифікатом (доказом) про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з наведених нижче вакцин, якщо остання вакцинація, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду та була проведена не довше ніж 270 днів тому.

Визнані вакцини Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Також можливий в'їзд із негативним ПЛР-тестом, але після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5 день після в’їзду.

Нідерланди впускатимуть туристів, які отримали повний курс однієї з наступних вакцин: Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson (Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP, Sinovac.

Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди🇳🇱



Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом.



Перелік визнаних вакцин та детальні умови в’їзду — вже на карті МЗС👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Нідерланди приймають сертифікати, видані в рамках Європейського цифрового сертифіката COVID (DCC) та інших сертифікатів щеплень COVID-19 (виданих компетентними органами третьої країни), що включає такі дані: повне ім’я вакцинованої особи; цільова хвороба: SARS-CoV-2 або будь-який з його варіантів; вакцина проти COVID-19 або профілактика, затверджена EMA або зазначена в екстреному списку ВООЗ, назва продукту вакцини COVID-19; власник дозволу на продаж або виробник вакцини COVID-19.

Крім того, має бути зазначена дата щеплення із зазначенням дати кожної дози; держава-член ЄC або третя країна, в якій робили щеплення; видавник сертифіката.

Текст документу має бути однією з наступних іноземних мов: англійською, німецькою, французькою, португальською, італійською, іспанською.

Нагадаємо: Німеччина з 25 червня дозволила в'їзд вакцинованим українцям із туристичною метою.

7 країн ЄС схвалили індійську вакцину Covishield для прибуваючих мандрівників: Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія, Іспанія, Естонія. Джерела повідомили, що Ісландія і Швейцарія, які не входять до ЄС, також зробили вакцину прийнятною для поїздок.

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