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Під Києвом поїзд зійшов з рейок, пасажирські рейси затримуються

Субота, 10 липня 2021, 11:02
Під Києвом поїзд зійшов з рейок, пасажирські рейси затримуються

У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямують із запізненням.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Станом на 9:00 затримуються рейси:

  • №144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);
  • №142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
  • №358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
  • №761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
  • №715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
  • №20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);
  • №50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
  • №118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
  • №10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);
  • №81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);
  • №106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);
  • №281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
  • №30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину).

Зазначається, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.

Українська правда

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Теми: залізниця
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