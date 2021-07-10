Під Києвом поїзд зійшов з рейок, пасажирські рейси затримуються

У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямують із запізненням.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Станом на 9:00 затримуються рейси:

№144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);

№142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);

№358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);

№761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);

№715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);

№20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);

№50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);

№118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);

№10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);

№81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);

№106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);

№281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);

№30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину).

Зазначається, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.