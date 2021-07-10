Під Києвом поїзд зійшов з рейок, пасажирські рейси затримуються
Субота, 10 липня 2021, 11:02
У зв‘язку зі сходженням з рейок господарського поїзда на дільниці Васильків-Боярка частина пасажирських поїздів прямують із запізненням.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Станом на 9:00 затримуються рейси:
- №144 Івано-Франківськ — Київ (затримка склала 3 години);
- №142 Львів — Бахмут (затримка склала 3 години 15 хвилин);
- №358 Рахів — Київ (затримка склала 2 години 30 хвилин);
- №761 Київ — Одеса (затримка склала 1 годину 40 хвилин);
- №715 Київ — Львів (затримка склала 1 годину 25 хвилин);
- №20 Попасна — Київ (затримка склала 1 годину);
- №50 Трускавець — Київ (затримка склала 1 годину 35 хвилин);
- №118 Чернівці — Чернігів (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
- №10 Маріуполь — Київ (затримка склала 2 години);
- №81 Ужгород — Київ (затримка склала 2 години);
- №106 Одеса — Київ (затримка склала 2 години);
- №281 Генічеськ — Хмельницький (затримка склала 2 години 45 хвилин);
- №30 Ужгород — Київ (затримка склала 1 годину).
Зазначається, що роботи над відновленням повноцінного руху вже ведуться.
Українська правда