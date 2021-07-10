У Туреччині дослідники розрахували ефективність вакцини CoronaVac

Проміжні результати третьої фази випробувань китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, проведені у Туреччині, показали її ефективність у 83,5% випадків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Hurriyet Daily News.

Третя фаза випробувань проводилася за участі понад 10 тисяч волонтерів віком 18-59 років, за учаcті 24 дослідницьких центрів. Попередні результати опублікували 9 липня у журналі The Lancet.

6650 учасників отримали дві дози справжньої вакцини з інтервалом 14 днів і 3568 отримали плацебо. Щеплення зробили у період з 14 вересня до 5 січня 2021 року.

Ефективність розраховували за кількістю підтверджених ПЛР-тестом випадків захворювання з симптомами більш ніж через 14 днів після другої дози вакцини.

Серед щеплених волонтерів не зафіксували жодного випадку смерті від ускладнень коронавірусу.

Побічні реакції здебільшого були м’якими, найчастіше - відчуття втоми і біль у місці уколу.

Вакцина Sinovac широко використовується у Туреччині поруч з Pfizer/BioNTech, з неї починалась кампанія вакцинації.

На цей час щеплення принаймні першою дозою в Туреччині отримали 37 млн осіб, що становить близько 60% дорослих, та близько 17 млн завершили курс вакцинації.