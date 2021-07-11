Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Науковці розповіли про смерть жінки, зараженої двома штамами Covid одночасно

Неділя, 11 липня 2021, 08:46
Науковці розповіли про смерть жінки, зараженої двома штамами Covid одночасно

У Бельгії невакцинована 90-річна жінка померла після того, як заразилася двома різними штамами коронавірусу – "британським" та "африканським".

Джерело: Bloomberg

Деталі: Вчені виявили, що жінка заразилася як штамом "Альфа", який вперше з’явився у Великобританії, так і штамом "Бета", вперше виявленим у Південній Африці.

Згідно з доповіддю, опублікованою в суботу та представленою на Європейському конгресі клінічної мікробіології та інфекційних хвороб, зараження жінки, ймовірно, відбулося від різних людей.

Вона була госпіталізована до бельгійської лікарні в березні і того ж дня у неї діагностували Covid-19.

Відомо, жінка не була щеплена проти вірусу, а її стан швидко погіршувався. Вже через 5 днів після госпіталізації хвора померла.

Коли зразки, взяті у жінки, тестували з метою виявити, яким штамом вона була заражена, виявилося, що наявні два варіанти Covid-19. Водночас дослідники не змогли точно сказати, чи саме подвійне інфікування спровокувало таке стрімке погіршенні стану хворої.

Це не перше подвійне зараження коронавірусом. У січні бразильські вчені також повідомляли про виявлення двох випадків ко-інфекції, але результати дослідження цих випадків поки не опубліковані.

Є припущення, що подвійне інфікування може бути більш поширеним, аніж наразі офіційно відомо.

Пряма мова авторки дослідження та молекулярного біолога Енн Ванкерберген: "Глобальне поширення цього явища (подвійного інфікування - УП), мабуть, недооцінене через обмеження тестування на штами, та через відсутність простого способу виявлення ко-інфекцій із секвенуванням цілого геному. Попередження про ко-інфекцію залишається вирішальним".

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: