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Львів'янка "замінувала" дві будівлі поліції

Неділя, 11 липня 2021, 17:25

У Львові поліцейські встановили особу зловмисниці, яка надала неправдиве повідомлення про замінування двох будівель поліції.

Джерело: поліція Львівщини

Дослівно: "Сьогодні, 11 липня, о 05:45, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що будівлі Головного управління поліції Львівщини та відділу поліції №4 Львівського районного управління поліції заміновані.

За вказаними адресами працювали слідчо-оперативні групи, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі території – жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що неправдиве повідомлення про замінування надала 48-річна львів’янка, яка скористалась телефоном своєї матері".

Деталі: Правоохоронці встановлюють усі обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.

Теми: Львівполіція


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