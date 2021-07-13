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Сейм Литви проголосив гібридною агресією потоки нелегальних мігрантів через Білорусь

Вівторок, 13 липня 2021, 15:32

Сейм Литви проголосив зростання потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі гібридною агресією.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS, таку резолюцію парламент підтримав у вівторок, 13 липня. 

"За" резолюцію проголосували 56 депутатів Сейму, "проти" - 2,  24 - утримались.

У ній проголошують, що організовані потоки нелегальних мігрантів з третіх країн використовуються для дестабілізації ситуації у Литві.

"Цю гібридну агресію можуть розвинути і використати як основу для нових загроз у конктексті масштабних військових навчань "Запад", - зазначають у тексті. 

Парламентарі пропонують уряду посилити кордон з Білоруссю і якнайшвидше збудувати додаткову фізичну огорожу по всьому периметру (зазначимо, такі рішення вже анонсували). 

Також депутати закликають встановити і притягнути до відповідальності та накласти санкції на фізичних та юридичних осіб з Білорусі, які є співорганізаторами прибуття нелегальних мігрантів до Литви. 

Також резолюція пропонує визначати мігрантів, які незаконно перетнули кордон (крім жінок з малими дітьми, вагітних, людей з інвалідністю і дітей до 16 років) особами, які є потенційними учасниками гібридної атаки, якщо не буде доведено протилежне, і до них будуть застосовані інакші умови утримання. 

Паралельно пропонується запустити інформкампанію у країнах походження більшості мігрантів, щоб стримати тих, хто думає скористатись такою можливістю, і шукати способи повернути мігрантів додому. 

Якщо потік нелегальних мігрантів продовжиться і посилиться, резолюція пропонує почати консультації у рамках НАТО і розглядати ситуацію як загрозу для територіальної цілісності, політичної незалежності і безпеки Литви. 

Сейм також закликає країни ЄС, Єврокомісію та інші органи блоку надати Литві усю можливу підтримку для реагування на цю ситуацію.

Теми: ЛитваБілорусь


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