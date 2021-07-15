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Кількість загиблих від повеней в Німеччині зросла до 42, рятувальні роботи тривають

Четвер, 15 липня 2021, 16:33
Кількість загиблих від повеней в Німеччині зросла до 42, рятувальні роботи тривають

Кількість підтверджених загиблих внаслідок повеней у Західній Німеччині досягла 42, десятки людей досі шукають. На ранок вважались зниклими безвісти близько 70 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel/DPA.

Від стихійного лиха постраждали землі Північний Рейн-Вестфалія і Рейнланд-Пфальц. Найбільше постраждав район Арвайлер у Рейнланд-Пфальці та Еускірхен в Північному Рейні-Вестфалії.

18 людей загинули в місті Айфель, де від потужного потоку води кілька будинків обвалилися. 15 людей загинули в районі Ойскірхен. Серед загиблих і двоє рятувальників. 

 
Фото: Bild

Через ризик прориву дамби евакуювали багатьох мешканців міста Райнбах. 

На допомогу рятувальним службам відправили кілька сотень військових Бундесверу. 

Щонайменш 200 000 людей у зоні стихійного лиха залишаються без електроенергії, а рух поїздів Deutsche Bahn у регіоні дуже обмежений. 

В рятувальній службі деяких міст вже назвали стихійне лихо "потопом сторіччя".    

 

Нагадаємо, від повеней потерпають також сусідні Бельгія та Нідерланди, підвищився рівень води і в річках на північному сході Франції. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття людям, що постраждали від стихії, та заявила про готовність ЄС активувати механізм цивільного захисту для допомоги усім постраждалим країнам.

"Українська правда" у Threads

Теми: Європа
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