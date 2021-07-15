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У Сумах запровадили комендантську годину для дітей

Четвер, 15 липня 2021, 15:18
У Сумах запровадили комендантську годину для дітей

Міська рада Сум заборонила перебування дітей до 16 років на вулиці без дорослих після 22:00 години.

Джерело: повідомлення міськради Сум

Дослівно: "Міська рада ухвалила рішення про обмеження перебування юних сумчан у закладах, де провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях на території Сумської міської тер громади".

"Забороняється перебування в закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях Сумської міської територіальної громади дітей віком до 16 років з 22:00 до 6:00 без присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність".

Деталі: Таке рішення міськрада ухвалила з метою "профілактики правопорушень серед дітей та молоді, попередження криміногенної обстановки в підлітковому середовищі на території міста".

Також це має "убезпечити від вчинення протиправних дій дітьми, поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво".

Власникам розважальних закладів дозволяється у цей період часу вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

Українська правда

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Теми: Суми
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