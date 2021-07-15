Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України

Рада Європейського Союзу у четвер, 15 липня, внесла Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Євросоюзу.

"Після перегляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада ЄС оновила список країн… для яких слід зняти обмеження на поїздки. Зокрема, зі списку були виключені Руанда і Таїланд, а в список додана Україна".

Відзначається, що виходячи з критеріїв і умов, викладених в рекомендації, держави-члени повинні з 15 липня 2021 року поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів країн зі списку, зокрема і для України.

Всього у "зеленому списку" Євросоюзу - 23 держави, щодо яких рекомендовано зняти обмеження на в’їзд.

Відзначимо, що ця рекомендація Ради Євросоюзу не означає автоматичного дозволу на в’їзд до країн ЄС для всіх категорій українців. Держави-члени ЄС самостійно ухвалюють рішення щодо правил в’їзду на свою територію.

В МЗС України рекомендують українцям перевіряти актуальну інформацію щодо подорожей в країни ЄС перед поїздкою.

На практиці вже низка держав ЄС дозволяють в'їзд з України з дотриманням тих чи інших умов.

Востаннє ЄС оновлював список "безпечних" країн 1 липня. Тоді до нього включили Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію та Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар та Саудівську Аравію.

Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на COVID-19, а також надійність наявної інформації та джерел даних. Взаємність також повинна враховуватися в кожному конкретному випадку.

Вільний в'їзд з України до Євросоюзу був обмежений з березня 2020 року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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