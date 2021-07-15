Кількість загиблих від повеней в Німеччині зросла до 45

Число загиблих від негоди і повеней у німецьких землях Північний Рейн-Вестфалія і Рейнлянд-Пфальц зросло як мінімум до 45.

Про це повідомила німецька поліція, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Рятувальники знайшли двох мертвих людей в затопленому підвалі будинку в Гайленкірхені в землі Північний Рейн-Вестфалія.

За даними поліції, спроби їх реанімації не увінчалися успіхом.

За попередніми даними, в будинку проживали двоє мешканців у віці 74 і 78 років. Вони загинули на місці. Як повідомила поліція, точна причина смерті є предметом розслідування.

Десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти.

У сусідній Бельгії щонайменше шестеро людей загинули в результаті повені.

Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у смертоносних повенях глобальне потепління.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, що перебуває з візитом у Вашингтоні, пообіцяла підтримку людям в районах затоплення.

​​Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час масштабних повеней у Німеччині.