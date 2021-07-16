Повені в Німеччині: зниклими вважаються більше тисячі людей, щонайменше 80 загиблих

Кількість загиблих в результаті повеней у німецьких землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія зросла до щонайменше 80.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Щонайменше 30 людей загинули в Північному Рейні-Вестфалії та щонайменше 50 - у Рейнланд-Пфальці. "Є побоювання, що жертв буде більше", - заявив речник штаб-квартири поліції Кобленца.

Особливо сильно постраждав курортний район Арвайлер.

Як повідомила місцева влада в четвер пізно ввечері, в цілому зниклими вважаються 1300 людей. У поліції зазначили, що через паралізований мобільний зв’язок з багатьма людьми неможливо зв’язатися, тому вони очікують прояснення ситуації після відновлення зв’язку.

За останніми повідомленнями поліції, лише в районі Арвайлер загинуло 19 людей. Однак речниця поліції припускає більше смертельних випадків.

Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у смертоносних повенях глобальне потепління.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, що перебуває з візитом у Вашингтоні, пообіцяла підтримку людям в районах затоплення.

​​Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час масштабних повеней у Німеччині.