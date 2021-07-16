Повені в Німеччині: зниклими вважаються більше тисячі людей, щонайменше 80 загиблих
Кількість загиблих в результаті повеней у німецьких землях Рейнланд-Пфальц і Північний Рейн-Вестфалія зросла до щонайменше 80.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
Щонайменше 30 людей загинули в Північному Рейні-Вестфалії та щонайменше 50 - у Рейнланд-Пфальці. "Є побоювання, що жертв буде більше", - заявив речник штаб-квартири поліції Кобленца.
Особливо сильно постраждав курортний район Арвайлер.
Як повідомила місцева влада в четвер пізно ввечері, в цілому зниклими вважаються 1300 людей. У поліції зазначили, що через паралізований мобільний зв’язок з багатьма людьми неможливо зв’язатися, тому вони очікують прояснення ситуації після відновлення зв’язку.
За останніми повідомленнями поліції, лише в районі Арвайлер загинуло 19 людей. Однак речниця поліції припускає більше смертельних випадків.
Кілька високопоставлених німецьких політиків звинуватили у смертоносних повенях глобальне потепління.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, що перебуває з візитом у Вашингтоні, пообіцяла підтримку людям в районах затоплення.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під час масштабних повеней у Німеччині.