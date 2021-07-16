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Данія відкривається для всіх типів подорожей українців

П'ятниця, 16 липня 2021, 20:53
Данія відкривається для всіх типів подорожей українців

Данія відкриє свої кордони для всіх типів подорожей українців з суботи, 17 липня. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Міністр наголосив, що в’їзд в Данію можливий зі свіжим негативним тестом на коронавірус (ПЛР-тестом або тестом на антиген) та тестом по прибуттю. Якщо людина подорожує літаком, то другий тест можна здати безкоштовно одразу в аеропорту.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи",  - написав Кулеба у своєму Twitter.

У п’ятницю стало відомо, що Німеччина з 18 липня відкриває кордон для резидентів України.

Відповідне рішення держави ЄС ухвалили наступного дня після того, як у Європейському Союзі внесли Україну у список держав, щодо яких країнам-членам ЄС рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

Ця рекомендація Ради Євросоюзу не означає автоматичного дозволу на в’їзд до країн ЄС для всіх категорій українців. Держави-члени ЄС самостійно ухвалюють рішення щодо правил в’їзду на свою територію. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ДаніяукраїнцікоронавірусКулеба Дмитро
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