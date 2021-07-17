Швейцарія проведе референдум щодо підвищення пенсійного віку

У Швейцарії проведуть референдум про реформування державної пенсійної системи та підвищення пенсійного віку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Реформа передбачає підвищення пенсійного віку для чоловіків і жінок спочатку з 65 до 66 років, а до 2050 року - до 67,5 років.

Старіння населення і наднизькі відсоткові ставки чинять тиск на пенсійні системи всюди, і багато країн вже підвищили пенсійний вік. Недавні спроби ініціювати реформу через швейцарську систему прямої демократії були невдалими.

Тепер "Молоді ліберали", молодіжне крило дружньої до бізнесу Ліберально-демократичної партії, почали нову спробу.

Під гаслом "Повстання молоді" вони подали 145 000 підписів владі Берна в п'ятницю, щоб провести референдум за пропозицією про підвищення пенсійного віку до 66 років до 2032 року з нинішніх 64 для жінок і 65 для чоловіків.

Згідно з пропозицією, пенсійний вік з 2032 року буде підвищуватися повільніше відповідно до середньої тривалості життя. Ініціатива потребує схвалення парламенту.

Критики кажуть, що реформа несправедлива щодо жінок, пенсійний вік яких буде підвищуватися швидше і принесе користь тільки багатим.

Пенсійна система Швейцарії спирається на два обов'язкових компоненти: страхування по старості і втраті годувальника (AHV) і страхування професійних виплат (BVG) або "пенсійний фонд", а також третій, добровільний компонент для приватних заощаджень. З 2014 року AHV платить більше, ніж отримує, і проблема загостриться, коли покоління бебі-бумерів піде на пенсію.

Міжнародний індекс пенсійного розриву, опублікований UBS в червні, показав, що у Швейцарії терміново необхідні реформи, оскільки співвідношення активних людей і пенсіонерів, яке зараз складає трохи вище трьох до одного, ймовірно, впаде до двох до одного до 2050 року.