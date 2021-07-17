Бельгія: у затопленому місті у прямому ефірі обвалився будинок під час інтерв’ю мера

Бельгійський телеканал VTM зафіксував часткове обвалення будинку в місті Пепінстер під час інтерв'ю його мера Філіпа Годена.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Задня стіна затопленого будинку почала руйнуватися, поки мер говорив, і ситуація швидко погіршувалася, оскільки меблі та інші предмети домашнього ужитку провалювалися через підлогу і падали в воду.

Через кілька миттєвостей камери записали двох чоловіків, який стрибнули з даху будинку на сусідню будівлю.

Пепінстер сильно постраждав від повені, десятки будинків були повністю або частково зруйновані.

За останніми даними у Бельгії кількість загиблих у результаті повеней зросла до 23.

Нагадаємо, у результаті сильних дощів і спричинених ними повеней у Німеччині загинули 133 людини.

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