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Бельгія: у затопленому місті у прямому ефірі обвалився будинок під час інтерв’ю мера

Субота, 17 липня 2021, 13:47
Фото: AFP

Бельгійський телеканал VTM зафіксував часткове обвалення будинку в місті Пепінстер під час інтерв'ю його мера Філіпа Годена.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Задня стіна затопленого будинку почала руйнуватися, поки мер говорив, і ситуація швидко погіршувалася, оскільки меблі та інші предмети домашнього ужитку провалювалися через підлогу і падали в воду.

Через кілька миттєвостей камери записали двох чоловіків, який стрибнули з даху будинку на сусідню будівлю.

Пепінстер сильно постраждав від повені, десятки будинків були повністю або частково зруйновані.

За останніми даними у Бельгії кількість загиблих у результаті повеней зросла до 23.

Нагадаємо, у результаті сильних дощів і спричинених ними повеней у Німеччині загинули 133 людини.

Наслідки негоди у Німеччині дивіться у відео на нашому Youtube-каналі

Теми: Бельгіянадзвичайна подія


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