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Молдова тимчасово перекриє трасу, що з'єднує Румунію та Україну

Субота, 17 липня 2021, 16:30

У Молдові у зв'язку з ремонтними роботами на рік перекриють рух на ділянці траси M1, що з'єднує Румунію та Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Державна адміністрація доріг Молдови оголосила, що з 19 липня почнеться ремонт мосту, який триватиме до кінця червня 2022 року.

Таким чином, з 19 липня на рік перекриють рух на магістралі M1, що починається від кордону з Румунією, і перетинає Леушени, Кишинів, Дубоссари, і закінчується на кордоні з Україною.

У зв'язку з цим рух перенаправляють по трасах R4 R6 - Гояни - Криуляни - M1 і G72 R6 - Браніште - Криуляни.

Водіїв, які перетинають трасу M1, просять дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і об'їжджати ділянку дороги, зщо ремонутється.

Теми: дорогиРумуніяМолдоваУкраїна


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