Латвія та Естонія відкрилися для туристів з України

Латвія та Естонія відкрили кордони для українських громадян для всіх типів подорожей, в тому числі з метою туризму.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на інтерактивній мапі МЗС України.

Для в’їзду до Латвії необхідно надати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не більш ніж за 72 години до перетину кордону, або тест на антиген, проведений не раніше ніж за 48 години до перетину кордону. Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції.

Латвія визнає тільки затверджені в ЄС вакцини - Vaxzevria/AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna, Janssen.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv, не раніше, ніж за два дні до приїзду до країни.

Для в'їзду до Естонії не вимагається ПЛР-тест, також немає вимог про самоізоляцію або тестування після перетину кордону. Така інформація розміщена на урядовому сайті. Україна віднесена до країн із низьким рівнем ризику інфікування, для громадян яких обмеження відсутні.

На карті МЗС зазначено, що до Естонії можна в’їжджати з будь-якою метою у період з 19 по 25 липня. Це пов'язано із тим, що естонська влада щотижня переглядає показники у країнах і відповідно продовжує або не продовжує дозвіл на в'їзд.

Нагадаємо, Бельгія відкрилася для всіх типів подорожей українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Як відомо, держави ЄС ухвалили рішення внести Україну до списку держав, щодо яких країнам-членам рекомендовано зняти ковідні обмеження на в’їзд.

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