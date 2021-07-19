Похолодання протримається до кінця тижня

У вівторок, 20 липня, в Україні переважатиме дощова погода, у деяких областях очікується послаблення спеки. До кінця тижня температура не перевищить 29°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 20 липня в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози, вдень в більшості західних областей значні дощі, в центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі становитиме 12-17°, вдень 21-26°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 19-24°, вдень 31-36°; на решті території вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві та Київській області 20 липня короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 17-19°, вдень 26-28°; по області вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У наступні два дні, 21-22 липня, в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями, дощі, зниження температури повітря.

Зокрема, 21 липня очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град; у центральних та Київській областях, вночі і в Карпатах, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та Житомирщині, вдень і на Чернігівщині та Сумщині місцями значні дощі. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°, у західних областях 11-16°; вдень 20-25°, на півдні та сході країни 26-31°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях до 34°.

У четвер, 22 липня, у східній частині помірні, місцями значні дощі, вночі у північних, більшості центральних та південних областей, вдень на Прикарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 24-29°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 21 липня в Україні, крім сходу, 22 липня, крім заходу, місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

У столичному регіоні 21 липня помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град; 22 липня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

Температура вночі 21 липня 14-19°, 22 липня 11-16°; вдень 20-25°.

Упродовж 23-24 липня синоптики обіцяють в Україні без опадів, лише в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-17°, вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

У Києві 23-24 липня сухо, вночі 12-17°, вдень 21-26°.