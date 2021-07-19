Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Похолодання протримається до кінця тижня

Понеділок, 19 липня 2021, 23:07

У вівторок, 20 липня, в Україні переважатиме дощова погода, у деяких областях очікується послаблення спеки. До кінця тижня температура не перевищить 29°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 20 липня в Україні, крім південно-східної частини, короткочасні дощі, грози, вдень в більшості західних областей значні дощі, в центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях вночі становитиме 12-17°, вдень 21-26°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 19-24°, вдень 31-36°; на решті території вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У Києві та Київській області 20 липня короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 17-19°, вдень 26-28°; по області вночі 15-20°, вдень 24-29°.

У наступні два дні, 21-22 липня, в Україні, за прогнозами синоптиків, буде хмарно з проясненнями, дощі, зниження температури повітря.

Зокрема, 21 липня очікуються дощі, грози, вдень в окремих районах град; у центральних та Київській областях, вночі і в Карпатах, на Прикарпатті, Одещині, Миколаївщині та Житомирщині, вдень і на Чернігівщині та Сумщині місцями значні дощі. Температура вночі 14-19°, на півдні країни до 22°, у західних областях 11-16°; вдень 20-25°, на півдні та сході країни 26-31°, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях до 34°.

У четвер, 22 липня, у східній частині помірні, місцями значні дощі, вночі у північних, більшості центральних та південних областей, вдень на Прикарпатті та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 24-29°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, 21 липня в Україні, крім сходу, 22 липня, крім заходу, місцями пориви та шквали 15-20 м/с.

У столичному регіоні 21 липня помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень в окремих районах град; 22 липня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів.

Температура вночі 21 липня 14-19°, 22 липня 11-16°; вдень 20-25°.

Упродовж 23-24 липня синоптики обіцяють в Україні без опадів, лише в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-17°, вдень 21-26°, на півдні країни до 29°.

У Києві 23-24 липня сухо, вночі 12-17°, вдень 21-26°.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної

На фестиваль "Файне місто" запросили російські гурти. СБУ перевіряє

Україна б’є власні рекорди смертей на воді: в основному через алкоголь

МОЗ запустив 5 етап вакцинації: з 21 липня отримати щеплення зможе кожен

фотоУ Києві вшановують пам’ять журналіста Шеремета, вбитого 5 років тому

США відправляють радника Держдепу в Київ і Варшаву обговорити "Північний потік-2"

Усі новини...
погода
Новини 19 липня: злива у Києві, збільшення мінімальної зарплати
Зруйновані дороги та 150 повалених дерев – наслідки зливи у Києві
До України йде похолодання
Останні новини
12:28
Для перевізників запустили платформу, де можна отримати необхідні дозволи
12:26
Чому "Дія" просить видалитися з черги на вакцинацію – НСЗУ
12:22
фотоУ Києві жінка з пістолетом намагалася пограбувати банк
12:20
У двох областях "почервонів" показник госпіталізацій із COVID
12:12
Біткоїн уперше за місяць упав нижче 30 тисяч доларів: у чому причина
12:08
У Польщі працюють 1,5 млн українців – посол
11:50
Вперше в історії змінили девіз Олімпійських ігор
11:43
Партія влади Польщі близька до виходу з консервативної групи у Європарламенті – ЗМІ
11:37
Українського легкоатлета, який критикував ФЛАУ, виключили з олімпійської збірної
11:32
Аванс уже прийшов: харківський завод відремонтує танки для Пакистану за 85 мільйонів доларів
Усі новини...