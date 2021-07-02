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Компанію Трампа звинуватили в низці податкових злочинів

П'ятниця, 2 липня 2021, 00:32

Компанія колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization і її фінансовий директор Аллен Вайссельберг були звинувачені в податкових злочинах.

Джерело: The Guardian

Деталі: В обвинувальному висновку з 15 пунктами Вайссельбергу і Trump Organization пред’явили звинувачення в шахрайстві, крадіжках в великих розмірах, кримінальному податковому шахрайстві і фальсифікації ділових документів.

За словами прокурорів, Trump Organization оплачувала своїм співробітникам оренду, комунальні послуги, гараж, шкільні витрати та інші витрати на прожиття, не декларуючи їх належним чином, "щоб вони могли платити і платили федеральні, державні та місцеві податки в сумах, які були значно менші за суми, які мали бути сплачені".

Схема була "організована самими високопоставленими керівниками" в Trump Organization, за словами прокуратури, і Вайссельберг був "одним з найбільших приватних бенефіціарів" схеми. За словами прокуратури, він отримав 1,7 млн доларів незаконних платежів, включаючи орендну плату, рахунки і плату за гараж для своєї квартири на Манхеттені, а також витрати на навчання членів сім'ї Вайссельберга.

Вайссельберг був звинувачений окружним прокурором Манхеттена в тому, що не повідомив належним чином про ці привілеї.

Вайссельберг і юрист Trump Organization не визнали себе винними. У заяві Trump Organization йдеться, що "це несправедливо; це політика", а Вайссельберга "окружний прокурор Манхеттена використовує як пішака в спробі завдати шкоди колишньому президенту".

Зазначається, що це стало першим звинуваченням у кримінальному правопорушенні проти компанії колишнього президента після багаторічного розслідування, проведеного нью-йоркською прокуратурою.

Особисто проти Трампа не висунули жодних звинувачень.

Передісторія:

  • Летиція Джеймс, демократка, очолює окреме кримінальне розслідування, щоб з'ясувати, чи не повідомляла компанія Трампа неправдиві відомості про вартість власності для забезпечення позичок і отримання економічних і податкових пільг. 
  • Прокурор почала розслідування після того, як колишній адвокат Трампа Майк Коен заявив, що вартість деяких активів Трампа завищена, а деяких – знижена. 

Теми: СШАТрамп


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