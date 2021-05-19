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В США изменили характер расследования насчет бизнес-империи Трампа — теперь уголовное

Среда, 19 мая 2021, 07:30
В США изменили характер расследования насчет бизнес-империи Трампа — теперь уголовное
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Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что проводит уголовное расследование в отношении бизнес-империи бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization.

Источник: The Guardian со ссылкой на представителя генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс Фабьена Леви, BBC, AP

Дословно: "Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности организации больше не носит чисто гражданский характер. Сейчас мы активно расследуем деятельность Trump Organization в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Манхэттена".

Детали: Как отмечается, Летиция Джеймс, демократка, возглавляет отдельное уголовное расследование, чтобы выяснить, не сообщала ли компания Трампа ложные сведения о стоимости собственности для обеспечения ссуд и получения экономических и налоговых льгот. Следователи Джеймс работают с окружной прокуратурой Манхэттена, которая в течение двух лет ведет уголовное расследование насчет Трампа и его Trump Organization.

В заявлении не говорилось о том, что превратило расследование из гражданского в уголовное и мог ли сам бывший президент быть лично причастен к каким-то обвинениям.

Трампы отрицают противоправные действия и считают, что расследование прокурора от Демократической партии является политической местью.

Предыстория:

  • Прокуратура штата Нью-Йорк подозревала Трампа и Trump Organization в манипуляциях в стоимости активов для обеспечения займов и получения экономических льгот.
  • Прокурор начала расследование после того, как бывший адвокат Трампа Майк Коэн заявил, что стоимость некоторых активов Трампа завышена, а некоторых - снижена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампСША
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