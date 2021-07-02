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Мільярдер Бренсон полетить у космос у липні – можливо, раніше за Безоса

П'ятниця, 2 липня 2021, 02:05

Британський мільярдер Річард Бренсон, засновник компанії Virgin Galactic, полетить на край космосу 11 липня.

Джерело: Virgin Galactic, BBC

Деталі: Бренсон буде пасажиром в хвостовій частині ракетного літака Unity, який розробляла Virgin Galactic.

Транспортний засіб може піднятися на висоту 90 км, у цей час люди на борту перебуватимуть кілька хвилин у стані невагомості. Політ буде транслюватися.

Раніше Федеральне авіаційне управління (FAA) затвердило для Virgin Galactic ліцензію на комерційний запуск.

BBС пише, що якщо місія дійсно відбудеться 11 липня, це означатиме, що Бренсон здолає свого конкурента в суборбітальному космічному туризмі, американського мільярдера Джеффа Безоса. Раніше його компанія Blue Origin заявила, що 20 липня запустить екіпаж на борту своєї ракетно-капсульної системи New Shepard.

Теми: космос


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