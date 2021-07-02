Україна опинилася на 3 місці в Європі за щоденною кількістю смертей від COVID-19

За добу 30 червня у світі виявили 430 717 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії – 63 140 випадків, в Індії - 43 360, у Колумбії – 28 315.

Крім того, у Британії - 27 989 випадків, у в Індонезії - 24 836.

Україна з 705 хворими знаходиться на 63 місці у світі між В’єтнамом і Гондурасом. У Європі Україна на 11 місці.

За добу 8 297 людей у світі померли. За цим показником Україна на 23 місці у світі і на 3 в Європі.

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Нагадаємо: 30 червня в Україні зафіксували 705 випадків COVID-19 та 51 смерть через хворобу. 464 осіб госпіталізували. Одужало – 1 719 осіб.