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Україна опинилася на 3 місці в Європі за щоденною кількістю смертей від COVID-19

П'ятниця, 2 липня 2021, 06:30

За добу 30 червня у світі виявили 430 717 нових випадків  COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії – 63 140 випадків, в Індії  - 43 360, у Колумбії – 28 315.

Крім того, у Британії -  27 989 випадків, у в Індонезії -  24 836.

Україна з 705 хворими знаходиться на 63 місці у світі між В’єтнамом і Гондурасом. У Європі Україна на 11 місці.

За добу 8 297 людей у світі померли. За цим показником Україна на 23 місці у світі і на 3 в Європі.

 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо:  30 червня в Україні зафіксували 705 випадків COVID-19 та  51 смерть через хворобу. 464 осіб госпіталізували. Одужало – 1 719 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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