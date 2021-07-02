У США призупинили рятувальну операцію на обвалі будівлі біля Маямі
П'ятниця, 2 липня 2021, 07:31
Після тижня цілодобових розкопок пошук жертв у обвалі будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) призупинили.
Джерело: The Washington Post, мер округу Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Кава
Деталі: Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи були припинені через "структурні проблеми" з приводу того, що залишилося уцілілим від будівлі.
Кава оголосила, що робота відновилася там, де це було визнано безпечним.
Вона також сказала, що офіційні особи готуються до можливого зносу вежі кондомініуму.
Нагадаємо:
- 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
- Станом на 2 липня підтверджено, що загинули 18 осіб, 145 наразі вважаються зниклими безвісти.