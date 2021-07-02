У США призупинили рятувальну операцію на обвалі будівлі біля Маямі

Після тижня цілодобових розкопок пошук жертв у обвалі будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) призупинили.

Джерело: The Washington Post, мер округу Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Кава

Деталі: Зазначається, що пошуково-рятувальні роботи були припинені через "структурні проблеми" з приводу того, що залишилося уцілілим від будівлі.

Кава оголосила, що робота відновилася там, де це було визнано безпечним.

Вона також сказала, що офіційні особи готуються до можливого зносу вежі кондомініуму.

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