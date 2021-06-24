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В Маямі обвалилась багатоповерхівка: під завалами може бути понад 50 людей

Четвер, 24 червня 2021, 11:20
Фото Intel Point ALERTS

В американському місті Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі, під завалами може бути понад 50 осіб, на місце прибули рятувальники.

Джерело: Miami Herald, CNNIntel Point ALERTS

Деталі: Аварія сталася рано вранці в четвер на перетині 88-ої вулиці і Коллінз-авеню недалеко від популярного пляжу Маямі-Біч.

Інформації про загиблих або постраждалих поки немає.

За даними Intel Point ALERTS, під завалами може перебувати понад 50 осіб. 

 
Інфографіка CNN

Теми: СШАнадзвичайна подія


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