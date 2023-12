В Маямі обвалилась багатоповерхівка: під завалами може бути понад 50 людей

В американському місті Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі, під завалами може бути понад 50 осіб, на місце прибули рятувальники.

Джерело: Miami Herald, CNN, Intel Point ALERTS

Деталі: Аварія сталася рано вранці в четвер на перетині 88-ої вулиці і Коллінз-авеню недалеко від популярного пляжу Маямі-Біч.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X