В Маямі обвалилась багатоповерхівка: під завалами може бути понад 50 людей
Четвер, 24 червня 2021, 11:20
В американському місті Маямі обвалилась частина 12-поверхової будівлі, під завалами може бути понад 50 осіб, на місце прибули рятувальники.
Джерело: Miami Herald, CNN, Intel Point ALERTS
Деталі: Аварія сталася рано вранці в четвер на перетині 88-ої вулиці і Коллінз-авеню недалеко від популярного пляжу Маямі-Біч.
So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X— Jamal Akakpo 🇬🇭 (@AkakpoJamal) June 24, 2021
Інформації про загиблих або постраждалих поки немає.
#BREAKING Building Collapse Sunny Isles Beach. More on @CBSMiami #cbs4thismorning @BrookeShaferTV @CBS4Ted pic.twitter.com/nG8Gu8duRX— Alex Hernandez (@CheechDad09) June 24, 2021
За даними Intel Point ALERTS, під завалами може перебувати понад 50 осіб.