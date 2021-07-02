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Майже плато: 1 липня в Україні зареєстрували 696 випадків COVID 

П'ятниця, 2 липня 2021, 08:21
Майже плато: 1 липня в Україні зареєстрували 696 випадків COVID 

За добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 439 пацієнтів, померли 33 хворих, одужали 1 197 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільша підтверджених випадків захворювання у цей четвер зареєстрували в м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Серед нових хворих 36 дітей і 33 медпрацівники.

За добу протестовано: методом ПЛР – 19 756 осіб, методом ІФА – 8 924 особи, експрес-тестами – 15 408 осіб.

 
МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 236 497 осіб, із них 2 169 584 особи одужали від коронавірусної хвороби, а 52 391 особа – померла.

В останні два тижні Україна демонструє мінімальні показники захворюваності на COVID – подібні до тих, що були рік тому, влітку 2020 року.

 
УП

Зараз у країні на COVID-19 хворіють 14,5 тисяч осіб, тоді як навесні ця цифра перевищувала часом 400 тисяч.

 
УП

Нагадаємо: У світі за добу 30 червня виявили 430 717 нових випадків  COVID-19. Україна з 705 хворими була на 63 місці у світі між В’єтнамом і Гондурасом. У Європі Україна на 11 місці.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ
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