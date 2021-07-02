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Матч України з Англією транслюватимуть на залізничному вокзалі у Києві

П'ятниця, 2 липня 2021, 11:21
Матч України з Англією транслюватимуть на залізничному вокзалі у Києві

Напередодні матчу збірної України з футболу з командою Англії "Укрзалізниця" вирішила транслювати гру на Центральному та Південному залізничних вокзалах столиці.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці, посольство Британії в Україні

Дослівно: "Поки хлопці готуються до матчу 1/4 фіналу Євро-2020, ми готуємось до трансляції матчу на Центральному та Південному залізничних вокзалах столиці.

Підготували для вас ще дві локації, де можна буде подивитись матч: зал очікування для військовослужбовців та зал очікування для пасажирів Kyiv Boryspil Express".

Деталі: В Укрзалізниці повідомили, що започатковують нові традиції для підтримки збірної.

Монітори для трансляції матчу, який розпочнеться 3 липня о 22.00, уже встановлені.

У посольстві відзначили, що востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час Євро-2012 у Донецьку. Тоді виграла Англія.

У Британії сподіваються, що у найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти у підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму.

Нагадаємо: 

  • Матч між командами України та Англії в 1/4 фіналу "Євро-2020" відбудеться 3 липня.
  • 29 червня Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Українська правда

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Теми: футбол
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