Матч України з Англією транслюватимуть на залізничному вокзалі у Києві
Напередодні матчу збірної України з футболу з командою Англії "Укрзалізниця" вирішила транслювати гру на Центральному та Південному залізничних вокзалах столиці.
Джерело: пресслужба Укрзалізниці, посольство Британії в Україні
Дослівно: "Поки хлопці готуються до матчу 1/4 фіналу Євро-2020, ми готуємось до трансляції матчу на Центральному та Південному залізничних вокзалах столиці.
Підготували для вас ще дві локації, де можна буде подивитись матч: зал очікування для військовослужбовців та зал очікування для пасажирів Kyiv Boryspil Express".
Деталі: В Укрзалізниці повідомили, що започатковують нові традиції для підтримки збірної.
Монітори для трансляції матчу, який розпочнеться 3 липня о 22.00, уже встановлені.
У посольстві відзначили, що востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час Євро-2012 у Донецьку. Тоді виграла Англія.
У Британії сподіваються, що у найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти у підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму.
Нагадаємо:
- Матч між командами України та Англії в 1/4 фіналу "Євро-2020" відбудеться 3 липня.
- 29 червня Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.