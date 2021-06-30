УКРАЇНА ВИХОДИТЬ В 1/4 ЄВРО-2020

Збірна України в овертаймах обіграла команду Швеції з рахунком 2:1 та вперше в своїй історії вийшла в 1/4 Чемпіонату Європи з футболу.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов у вівторок 29 червня у шотландському Глазго.

Андрій Шевченко зробив відразу дві зміни в основному складі, залишивши на лаві запасних Віталія Миколенка та Руслана Малиновського, граючи з трьома центральними захисниками.

На 11-й хвилині українці створили перший момент. Після пасу Андрія Ярмоленка з метрів 14-ти вдарив Роман Яремчук і перший сейв у грі видав воротарів шведів Робін Ольсен. Швеція відповіла небезпечним ударом Александера Ісака - повз ворота.

Гра проходила в позиційній боротьбі і без надпотужних швидкостей. На 27-й хвилині Україна повела в рахунку. Після ідеаального пасу від Ярмоленка Олександр Зінченко ударом в один дотик відправляє м`яч у сітку воріт збірної Швеції - 1:0. Скандинави відразу відповіли небезпечним ударом зі штрафного від Себастьяна Ларссона і Георгій Бущан відбиває м`яча на кутовий.

На 32-й хвилині Ярмоленко з метрів 15-ти пробив вище поперечки воріт. Під кінець тайму Україна не дотерпіла і отримала гол у свої ворота. Еміль Форсберг пробив із-за меж штрафного майданчика і м`яч рикошетом від Іллі Забарного залетів у кут воріт Бущана - 1:1.

На початку другого тайму обидві команди обмінялися ударами в штангу. В українців близьким до забитого м`яча був Сидорчук, а в шведів знову був небезпечним удар від Форсберга. Швеція з кожною хвилною додавала в грі і в небезпечних моментах. Удар Деяна Кулусевськи відбиває Бущан. Ще один постріл від Форсберга і за Україну грає поперечка воріт. Українська команда відповіла ударом Ярмоленка з метрів 14-ти і прямо в руки воротарю шведів.

З хвилини 70-ї заспокоїлися і гравці збірної Швеції. Був момент під завершення основного часу у Кулусевкі, але його удар заблокував Забарний.

На 97-й хвилині збірна Швеції залишається в меншості. Маркус Даніельсон заїхав жорстоко прямою ногою в коліно Артему Беседіну. Після перегляду ВАР рефері Даніель Орсато показує захиснику шведів пряму червону картку. Беседіна, який зазнав ушкодження замінив Віктор Циганков.

У заключному овертаймі Україна зуміла дотиснути Швецію. На 120-й хвилині після подачі від Зінченка з флангу Артем Довбик ударом головою пробиває Ольсена - 2:1. Україна пробивається до чвертьфіналу ЧЄ-2020, де 3 липня в Римі гратиме з Англією.