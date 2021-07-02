Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На українців чекає дощовий, але теплий вікенд

П'ятниця, 2 липня 2021, 12:09

На вихідних українців чекає тепла, місцями спекотна і дощова погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Оскільки з дощами та грозами в Україні й так усе зрозуміло - будуть вони сьогодні, будуть вони завтра, будуть вони й в неділю - то почнемо із температури повітря.

В Україні вихідними днями свіжіше повітря охопить західну нашу частину: +21, +27 градусів. Спека очікується на Сході та південному сході, +28, +32 градуси".

Деталі: За даними синоптикині, в більшості областей України впродовж суботи-неділі денна температура повітря коливатиметься в межах +25, +29 градусів.

Грозові дощі випадатимуть нерівномірно, періодично. При грозах є ймовірність сильних злив, шквалів та граду.

У Києві 3-4 липня очікується +26, +28 градусів.

За прогнозом у столиці - короткочасні грозові дощі. При грозах можливі шквалисте посилення вітру та град.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Помер вакцинований Pfizer українець: через 4 години після щеплення 

Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом - швейцарці програють по пенальті

Оновлено з 20:08Україна не отримувала повідомлення від Білорусі про закриття кордону

Путін дозволив Росгвардії блокувати Керченську протоку

Лукашенко доручив повністю перекрити кордон з Україною

Скандал із підборами: міністр обіцяє нижчу висоту, Міноборони киває на наказ

Усі новини...
погода
Україну накриють дощі і грози
Українців попередили про грози і шквали
Червень у Києві побив 10 температурних рекордів
Останні новини
23:14
Росія розширила перелік заборонених для ввезення з України продуктів
22:30
Помер вакцинований Pfizer українець: через 4 години після щеплення 
22:19
Путін пожалівся Макрону на Україну
21:44
Євро-2020: Іспанія стала першим півфіналістом - швейцарці програють по пенальті
21:42
ВідеоЗеленський закликає українців зняти відео на підтримку збірної
21:16
Новини 2 липня: справа Гонгадзе, парад на підборах
21:09
Оновлено з 20:08Україна не отримувала повідомлення від Білорусі про закриття кордону
21:00
Новини економіки: рекордний рівень цін на газ, у Києві зникли кондуктори
20:52
Словаччина продала назад в Росію вакцину "Спутник V"
20:40
Головного тренера збірної зі спортивної гімнастики підозрюють у розтраті майже чверті мільйона
Усі новини...