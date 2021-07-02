На українців чекає дощовий, але теплий вікенд

На вихідних українців чекає тепла, місцями спекотна і дощова погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Оскільки з дощами та грозами в Україні й так усе зрозуміло - будуть вони сьогодні, будуть вони завтра, будуть вони й в неділю - то почнемо із температури повітря.

В Україні вихідними днями свіжіше повітря охопить західну нашу частину: +21, +27 градусів. Спека очікується на Сході та південному сході, +28, +32 градуси".

Деталі: За даними синоптикині, в більшості областей України впродовж суботи-неділі денна температура повітря коливатиметься в межах +25, +29 градусів.

Грозові дощі випадатимуть нерівномірно, періодично. При грозах є ймовірність сильних злив, шквалів та граду.

У Києві 3-4 липня очікується +26, +28 градусів.

За прогнозом у столиці - короткочасні грозові дощі. При грозах можливі шквалисте посилення вітру та град.