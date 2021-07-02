Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На українців чекає дощовий, але теплий вікенд

П'ятниця, 2 липня 2021, 12:09
На українців чекає дощовий, але теплий вікенд

На вихідних українців чекає тепла, місцями спекотна і дощова погода.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко в Facebook

Пряма мова: "Оскільки з дощами та грозами в Україні й так усе зрозуміло - будуть вони сьогодні, будуть вони завтра, будуть вони й в неділю - то почнемо із температури повітря.

В Україні вихідними днями свіжіше повітря охопить західну нашу частину: +21, +27 градусів. Спека очікується на Сході та південному сході, +28, +32 градуси".

Деталі: За даними синоптикині, в більшості областей України впродовж суботи-неділі денна температура повітря коливатиметься в межах +25, +29 градусів.

Грозові дощі випадатимуть нерівномірно, періодично. При грозах є ймовірність сильних злив, шквалів та граду.

У Києві 3-4 липня очікується +26, +28 градусів.

За прогнозом у столиці - короткочасні грозові дощі. При грозах можливі шквалисте посилення вітру та град.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
Останні новини
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Усі новини...
Реклама: